استعدادًا لكأس آسيا بمشاركة 23 لاعبًا.. الأخضر الأولمبي يدشن معسكر الدوحة

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الاثنين، معسكره الإعدادي في قطر، والممتد حتى السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب أكاديمية أسباير، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تضمّنت تطبيقهم لتمارين استرجاعية.
قائمة الأخضر
وتضم قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا للمعسكر (27) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العبسي، أحمد الجبيع، عبدالعزيز العويرضي، حامد الشنقيطي، معاذ فقيهي، زكريا هوساوي، ماجد قشيش، مشعل الصبياني، محمد اليامي، جهاد ذكري، محمد الدوسري، محمد أبو الشامات، باسل السيالي، عوض الناشري، عيد المولد، عبدالإله هوساوي، عبدالملك العييري، ماجد دوران، زياد الجهني، صالح أبو الشامات، راكان كعبي، أحمد الغامدي، سعد الناصر، أحمد الشويفعي، هشام آل دبيس، هيثم عسيري، عبدالعزيز العثمان.
المجموعة الثالثة
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر إبريل المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.