استعدادًا لكأس آسيا بمشاركة 23 لاعبًا.. الأخضر الأولمبي يدشن معسكر الدوحة

قائمة الأخضر

وتضم قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا للمعسكر (27) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العبسي، أحمد الجبيع، عبدالعزيز العويرضي، حامد الشنقيطي، معاذ فقيهي، زكريا هوساوي، ماجد قشيش، مشعل الصبياني، محمد اليامي، جهاد ذكري، محمد الدوسري، محمد أبو الشامات، باسل السيالي، عوض الناشري، عيد المولد، عبدالإله هوساوي، عبدالملك العييري، ماجد دوران، زياد الجهني، صالح أبو الشامات، راكان كعبي، أحمد الغامدي، سعد الناصر، أحمد الشويفعي، هشام آل دبيس، هيثم عسيري، عبدالعزيز العثمان.