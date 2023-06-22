منتخب كرة الهدف يبدأ استعداداته لدورة الألعاب العربية

وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية، خالد سليمان الفهيد قد زار البعثة خلال التمرين الإعدادي يرافقه المدير التنفيذي للاتحاد، علي الدرسوني واجتماع الفهيد باللاعبين والجهازين الفني والإداري للوقوف على آخر استعدادات المنتخب وحث اللاعبين على بذل المزيد من العطاء والجهد لتحقيق ذهبية منافسات لعبة كرة الهدف في الدورة، وتقديم المستويات التي تليق بالرياضة في السعودية وتعكس اهتمام المسؤولين في اللجنة الأولمبية البارالمبية السعودية وتسخير سائر الإمكانات لتطوير الألعاب الرياضية.