منتخب كرة الهدف يبدأ استعداداته لدورة الألعاب العربية

بدأ المنتخب السعودي لكرة الهدف معسكره بالرياض، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب العربية الـ 15، التي ستُقام منافساتها في الجزائر، خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل.
وتضم قائمة المنتخب المشاركة في البطولة، اللاعبين: إبراهيم المحيا، والوليد كعبي، وهاشم اللبان، وحمد الحربي، ومحمد عسيري، تحت قيادة الجهاز الفني للمنتخب المدرب الوطني ماجد العمري، وخالد الطاسان مساعدًا، وأحمد المحبوب اختصاصي العلاج الطبيعي، ومدير المنتخب ماهر الجري، كما سيرافق البعثة الحكم عبدالكريم الشهري.
وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية، خالد سليمان الفهيد قد زار البعثة خلال التمرين الإعدادي يرافقه المدير التنفيذي للاتحاد، علي الدرسوني واجتماع الفهيد باللاعبين والجهازين الفني والإداري للوقوف على آخر استعدادات المنتخب وحث اللاعبين على بذل المزيد من العطاء والجهد لتحقيق ذهبية منافسات لعبة كرة الهدف في الدورة، وتقديم المستويات التي تليق بالرياضة في السعودية وتعكس اهتمام المسؤولين في اللجنة الأولمبية البارالمبية السعودية وتسخير سائر الإمكانات لتطوير الألعاب الرياضية.