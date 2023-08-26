"ماني" ينافس "حمدالله" و"كاسترو" على جائزة الهدف الأجمل

اختارت رابطة دوري المحترفين قائمة الأهداف المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/2024 م.
وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، اليوم السبت، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الثالثة من الموسم الجديد، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين والذي يضم كلاً من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، على الهدف الأول للنجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر بمرمى الفتح، علمًا بأن اللاعب سجل هدفين من أهداف انتصار فريقه بخماسية نظيفة.
كما اختارت اللجنة أيضًا الهدف الثاني للمغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد في مرمى نادي الرياض، وسجل النجم المغربي هدفين من أهداف فريقه الأربعة في المباراة التي انتهت(4-0).
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف البرازيلي ماتيوس كاسترو متوسط ميدان التعاون في مرمى أبها، والذي قاد فريقه لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في المسابقة.
يُشار إلى أن التصويت سيستمر لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسميًا عن أجمل أهداف الجولة حسب تصويت المشجعين.