بعد انتهاء دور الـ16.. موعد قرعة دور الـ8 لبطولة كأس خادم الحرمين والفِرَق المتأهلة

تأهلت 8 فِرَق إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تجاوزها منافسات الدور الـ16 من البطولة.
وكان الهلال أول الفِرَق المتأهلة لدور الـ8، بعد فوزه على نظيره الحزم بنتيجة (3/0)، كما صعد الفيصلي بعد فوزه على النجمة بنفس النتيجة.
وصعد نادي الخليج بعد هزيمته لضمك بركلات الترجيح (6/5)، كما تأهل النصر على حساب الاتفاق بنتيجة (1/0)، وتأهل الاتحاد بعد فوزه على الفيحاء بنتيجة (3/0).
وشهدت منافسات الدور الـ16 تأهل الشباب بعد فوزه على نظيره الفتح بنتيجة (2/1)، كما صعد أيضًا لدور الـ8 نادي التعاون على حساب الوحدة بنتيجة (2/0)، وتأهل أبها بعد نجاحه في الفوز على الأهلي بنتيجة (2/1).
يُذكر أنه سيتم إقامة قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، دور الـ8، يوم غد الخميس في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.