تقارير.. "دي بروين" يتّفق مع الاتحاد وينتظر موافقة مانشستر سيتي

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد، أن "دي بروين" قد أعطى الضوء الأخضر لإدارة الاتحاد للتفاوض حول صفقة محتملة في صيف 2024، بعد موافقته على الشروط الشخصية.