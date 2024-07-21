تقارير.. "دي بروين" يتّفق مع الاتحاد وينتظر موافقة مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية عن أن النجم البلجيكي "كيفين دي بروين" نجم وسط مانشستر سيتي، وافق على الانضمام لصفوف فريق الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويرتبط البلجيكي "كيفين دي بروين" صاحب الـ33 عامًا، بعقد مع نادي مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2025.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد، أن "دي بروين" قد أعطى الضوء الأخضر لإدارة الاتحاد للتفاوض حول صفقة محتملة في صيف 2024، بعد موافقته على الشروط الشخصية.
وأكدت الصحيفة أن "دي بروين" توصل إلى اتفاق شبه رسمي مع الاتحاد ويتبقّى فقط موافقة إدارة مانشستر سيتي؛ حيث يأمل اللاعب في سرعة التوصل إلى اتفاق نهائي.
وكشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" أنّ المفاوضين السعوديين التقوا مع النجم البلجيكي عقب توديع منتخب بلاده منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية، واتّفقوا على الشروط الشخصية للاعب للانتقال لنادي الاتحاد.
وقال الخبير في سوق الانتقالات في مداخلة مع قناة "العربية": إن اللاعب منح ناديَ الاتحاد الضوءَ الأخضر لبدء التفاوض مع إدارة مانشستر سيتي؛ من أجل إتمام صفقة الانتقال خلال الصيف الجاري.
وأوضح: مع تبقّي عام واحد على عقد النجم "دي بروين"، فإن إدارة مانشستر سيتي ستحاول الاستفادة ماليًّا قدر الإمكان، لكنّهم لن يخفضوا من رسوم الانتقال؛ حيث سيطالبون بمبلغ كبير لقاء رحيله.
وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن الاتحاد حدّد موعدًا جديدًا للاجتماع مع إدارة مانشستر سيتي، لخوض المفاوضات بشكل جدّي، لكن ما زلنا في مراحل مبكرة من عملية التفاوض.
ولعب "دي بروين" 382 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجّل فيهم 102 هدف وصنع 170، توّج خلالها البلجيكي بالعديد من الألقاب مع السيتي؛ منها 6 نسخ من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبان لكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة في 5 مناسبات والدرع الخيرية مرة ودوري أبطال أوروبا والسوبر بمناسبة وحيدة.