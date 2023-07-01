"موسم الجيمرز: أرض الأبطال" يحتضن نهائيات FIFAe 2023 الحدث الأكبر عالميًّا للألعاب والرياضات الإلكترونية

ويأتي هذا التعاون مع FIFAe Finals 2023؛ بهدف دعم نمو كرة قدم الرياضات الإلكترونية عالميًّا من خلال من منحها أكبر منصة ممكنة تتمثل في موسم الجيمرز (أرض الأبطال- أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم)، وسيتم إقامة ثلاث بطولات عالمية في نهائيات FIFAe 2023 وهي: "كأس العالم للأندية FIFAe Club World Cup 2023™" و"كأس الأمم FIFAe Nations Cup 2023™"، و"كأس العالم FIFAe World Cup 2023™"؛ ليمنح عشاق ومحبي اللعبة الشهيرة EA Sports™ FIFA23 أجواء حماسية ومميزة على مدار أسبوعين من خلال تنافس نخبة لاعبي وفِرَق ودول العالم على اللقب، وأكبر حصة من مجموع الجوائز المالية التي تصل إلى 3 ملايين دولار مقارنة بمبلغ 1.2 مليون دولار في العام الماضي.