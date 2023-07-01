"موسم الجيمرز: أرض الأبطال" يحتضن نهائيات FIFAe 2023 الحدث الأكبر عالميًّا للألعاب والرياضات الإلكترونية

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن إقامة بطولات FIFAe في الفترة من 6 حتى 19 يوليو 2023 بمجموع جوائز يبلغ 3 ملايين دولار، ضمن "موسم الجيمرز: أرض الأبطال"، والذي يعود في نسخته الثانية التي تمتد لفترة شهرين في بوليفارد رياض سيتي.
ويأتي هذا التعاون مع FIFAe Finals 2023؛ بهدف دعم نمو كرة قدم الرياضات الإلكترونية عالميًّا من خلال من منحها أكبر منصة ممكنة تتمثل في موسم الجيمرز (أرض الأبطال- أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم)، وسيتم إقامة ثلاث بطولات عالمية في نهائيات FIFAe 2023 وهي: "كأس العالم للأندية FIFAe Club World Cup 2023™" و"كأس الأمم FIFAe Nations Cup 2023™"، و"كأس العالم FIFAe World Cup 2023™"؛ ليمنح عشاق ومحبي اللعبة الشهيرة EA Sports™ FIFA23 أجواء حماسية ومميزة على مدار أسبوعين من خلال تنافس نخبة لاعبي وفِرَق ودول العالم على اللقب، وأكبر حصة من مجموع الجوائز المالية التي تصل إلى 3 ملايين دولار مقارنة بمبلغ 1.2 مليون دولار في العام الماضي.
وبهذه المناسبة، قال أحمد البشري، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الجهة المنظمة للحدث العالمي: "فخورون بهذه الشراكة مع FIFAe، ولاستضافة نهائيات FIFAe 2023 ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال.. هذا الحدث يوحد مجتمع اللعبة الأشهر عالميًّا ويعزز من نمو الرياضات الإلكترونية محليًّا ودوليًّا، وتعاوننا مع FIFAe يسهم في ترسيخ مكانة موسم الجيمرز كحدث رائد في القطاع على مستوى العالم ويمنح اللاعبين منصة مميزة للمنافسة".
وتعتبر المملكة العربية السعودية إحدى الدول التي تتمتع بمجتمع محلي واعد وزاخر بالمواهب المميزة في عالم كرة القدم للرياضات الإلكترونية؛ حيث نجح لاعبان سعوديان في الحصول على لقب العالم في بطولات FIFAe، وكانت من أوائل الدول التي شاركت في النسخة الأولى من كأس الأمم عام 2019. وتأهل الفريق السعودي بشكل مباشر لنسخة هذا العام 2023 من بطولة كأس الأمم FIFAe Nations Cup 2023™ بصفة المملكة الدولة المستضيفة.
وتنطلق المنافسات بداية ببطولة "كأس العالم للأندية FIFAe Club World Cup 2023™" بتاريخ (6 حتى 9 يوليو)، ويليها "كأس الأمم FIFAe Nations Cup 2023™" بتاريخ (11 حتى 14 يوليو)، وتختتم بطولة "كأس العالم FIFAe World Cup 2023™" المنافسات بتاريخ (16 حتى 19 يوليو).
وسيتم نقل أحداث جميع المنافسات بشكل مباشر على قنوات FIFAe.