في أيام "فيفا".. الأخضر يواصل استعداده في معسكر جدة لودية فنزويلا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تدريباته في معسكره المقام في محافظة جدة خلال الفترة من (20 - 28) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023.
ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على "ملعب الأمير عبد الله الفيصل تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يجري مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، واصل اللاعب حسان التمبكتي تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، فيما شارك اللاعب سالم الدوسري في التدريبات الجماعية برفقة زملائه.
من جهة أخرى، استبعد المدير الفني إيرڤي رينارد اللاعب نواف العقيدي من معسكر الأخضر. وجاء ذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب. فيما استدعى المدير الفني أسامة المرمش للانضمام في معسكر الأخضر.
ويواصل الأخضر تدريباته اليوم الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.