رياضة

في قائمتها الأخضر السعودي.. 9 منتخبات آسيوية تتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2023

في قائمتها الأخضر السعودي.. 9 منتخبات آسيوية تتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2023
سبق
سبق

حجزت 9 منتخبات آسيوية لكرة القدم من فئة الشباب مقاعدها في نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023، والمقرر إقامتها في أوزبكستان.

وتضمنت المنتخبات المتأهلة: المنتخب السعودي، ومنتخب قطر، ومنتخب اليابان، ومنتخب الأردن، ومنتخب كوريا الجنوبية، ومنتخب إندونيسيا، ومنتخب عمان، ومنتخب طاجيكستان، ومنتخب إيران، في حين يُنتظر تحديد متصدر المجموعة الثامنة والمقرر إقامة لقاءاتها خلال الفترة من 14 - 18 أكتوبر القادم، لتكتمل بذلك المنتخبات الحاصلة على المراكز الأولى في مجموعاتها.

وتتنافس المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في كل مجموعة للحصول على بطاقة تأهل مخصصة لأفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، حيث ستحسم مع نهاية مباريات المجموعة الثامنة.

الأخضر السعودي
نهائيات كأس آسيا للشباب 2023

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org