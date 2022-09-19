في قائمتها الأخضر السعودي.. 9 منتخبات آسيوية تتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2023

وتضمنت المنتخبات المتأهلة: المنتخب السعودي، ومنتخب قطر، ومنتخب اليابان، ومنتخب الأردن، ومنتخب كوريا الجنوبية، ومنتخب إندونيسيا، ومنتخب عمان، ومنتخب طاجيكستان، ومنتخب إيران، في حين يُنتظر تحديد متصدر المجموعة الثامنة والمقرر إقامة لقاءاتها خلال الفترة من 14 - 18 أكتوبر القادم، لتكتمل بذلك المنتخبات الحاصلة على المراكز الأولى في مجموعاتها.