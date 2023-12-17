بالفيديو.. لاعب الاتحاد السابق يوجّه رسالة نارية لزكريا هوساوي بسبب موقفه مع فيصل الغامدي

وجّه "عدنان فلاتة" لاعب نادي الاتحاد السابق، رسالةً نارية إلى زكريا هوساوي، ظهير أيسر الفريق، بعد خروج الفريق من منافسات كأس العالم للأندية 2023.
وكان "زكريا هوساوي" قد أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصرّف غريب خلال المباراة، بعدما رفض مصافحة زميله فيصل الغامدي خلال مواجهة الفريق أمام الأهلي المصري.
وقال "فلاتة" خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر منصة "إكس": "اللي سويته مع الغامدي قلة احترام، وأنت لاعب كويس لكن عقليتك ضعيفة، ترى لك سنتين من أيام نونو سانتو تلعب شوط بس واحد وبهذا العمر؟ وش قاعد تسوي!".
وأضاف الغامدي خلال المقطع: "تغلط وخويك يمدّ يده عشان يرجعك وتسوي فيه كذا؟ يجب أن تغير من عقليتك، لازم يكون عندك غيرة على خانتك بالملعب".
وخسر نادي الاتحاد بقيادة الأرجنتيني "مارسيلو غالاردو"، بالأمس أمام الأهلي المصري بنتيجة "3/1"، ليودع البطولة رسميًّا، ويتأهّل الأهلي على حسابه إلى دور نصف النهائي.