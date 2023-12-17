بالفيديو.. لاعب الاتحاد السابق يوجّه رسالة نارية لزكريا هوساوي بسبب موقفه مع فيصل الغامدي

🚨🚨🎙️ — عدنان فلاته لـ "زكريا هوساوي" :



تغلط و خويك يمد يده عشان يرجعك وتسوي فيه كذا ؟ هذي اسمها قلة احترااام ، مشكلتك عقليتك غير منها ، من ايام نونو سانتو وانت تلعب شوط و تخرج و بهالعمر ! لازم يكون عندك غيره . pic.twitter.com/DyHIXyM36h