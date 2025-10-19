مع انطلاق الجولة الخامسة من دوري يلو.. اشتعال المنافسة على صدارة الترتيب

ولا يقتصر الصراع على المراكز الأولى، إذ يشهد الترتيب العام تقاربًا كبيرًا في النقاط؛ حيث يحتل الرائد المركز الخامس بـ 8 نقاط، يليه أبها والجندل برصيد 7 نقاط لكل منهما، ثم الزلفي وجدّة برصيد 6 نقاط في المركزين الثامن والتاسع. هذا التقارب يعكس حدة المنافسة في النسخة الحالية من الدوري، حيث لا تفصل سوى نقطة أو نقطتين بين الفرق التسعة الأولى، ما يجعل أي نتيجة في الجولات المقبلة قادرة على تغيير ملامح الجدول بالكامل.