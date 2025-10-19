مع انطلاق الجولة الخامسة من دوري يلو.. اشتعال المنافسة على صدارة الترتيب

بعد التوقف الدولي، تنطلق غدًا الاثنين الجولة الخامسة من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين في جولة مثيرة قد تشهد تغييرات في مراكز الصدارة، وسط تنافس قوي بين فرق المقدمة التي تسعى لمواصلة مشوارها نحو الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
وشهدت الجولات الأربع الماضية تنافسًا محتدمًا بين فرق العلا والدرعية والجبلين والعروبة، قبل فترة التوقف، لتعد الجولات المقبلة بمزيد من الإثارة والندية في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة، ما يجعل كل نقطة ثمينة وكل مواجهة حاسمة في سباق طويل نحو تحقيق حلم الصعود.
يتصدر فريق العلا جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادل واحد، متفوقًا بفارق الأهداف على الدرعية الذي يملك الرصيد نفسه، بعد فوزه في ثلاث مباريات وتعادله في واحدة. ويلاحق الجبلين والعروبة الثنائي المتصدر برصيد 9 نقاط لكل منهما، بعدما فازا في ثلاث مباريات وخسرا واحدة، ما يبقي المنافسة مفتوحة على القمة مع انطلاق الجولة الجديدة.
ولا يقتصر الصراع على المراكز الأولى، إذ يشهد الترتيب العام تقاربًا كبيرًا في النقاط؛ حيث يحتل الرائد المركز الخامس بـ 8 نقاط، يليه أبها والجندل برصيد 7 نقاط لكل منهما، ثم الزلفي وجدّة برصيد 6 نقاط في المركزين الثامن والتاسع. هذا التقارب يعكس حدة المنافسة في النسخة الحالية من الدوري، حيث لا تفصل سوى نقطة أو نقطتين بين الفرق التسعة الأولى، ما يجعل أي نتيجة في الجولات المقبلة قادرة على تغيير ملامح الجدول بالكامل.
تُفتتح الجولة بثلاث مواجهات قوية؛ الأولى بين العدالة والعروبة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، والثانية تجمع الأنوار والفيصلي على ملعب نادي الشعلة بالخرج، فيما تشهد المباراة الأبرز لقاء العلا والدرعية على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، والتي قد تحسم صدارة الترتيب وتفكّ الارتباط النقطي بين الفريقين.
تُستكمل الجولة بخوض الباطن مواجهة جدّة على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، بينما يلتقي الوحدة وأبها على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وتجمع المباراة الثالثة الزلفي والبكيرية على ملعب نادي الزلفي.
تختتم الجولة الخامسة بثلاث مباريات تجمع بين الجبيل والطائي على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، والجندل والجبيل على ملعب جامعة الجوف، والعربي والرائد على ملعب إدارة التعليم في عنيزة.
وتعد هذه الجولة مفصلية في تحديد ملامح المنافسة المبكرة على الصدارة في دوري يلو، وسط ترقب جماهيري كبير لنتائج الفرق الطامحة في تحقيق الصعود.