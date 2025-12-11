فرسان السعودية يحققون تقدمًا في تصنيف الاتحاد الدولي للفروسية (FEI)

سجّل الفرسان عبد الله الشربتلي، وعبد الرحمن الراجحي، ورمزي الدهامي، وخالد المبطي، لاعبو المنتخب السعودي لقفز الحواجز، تقدّمًا لافتًا في تصنيف الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) الصادر في ديسمبر الجاري، بعد النتائج المميزة التي حققوها مؤخرًا في البطولات المحلية والدولية، وآخرها جولات الرياض التي استضافها ميدان مقر "قفز السعودية".