فرسان السعودية يحققون تقدمًا في تصنيف الاتحاد الدولي للفروسية (FEI)
سجّل الفرسان عبد الله الشربتلي، وعبد الرحمن الراجحي، ورمزي الدهامي، وخالد المبطي، لاعبو المنتخب السعودي لقفز الحواجز، تقدّمًا لافتًا في تصنيف الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) الصادر في ديسمبر الجاري، بعد النتائج المميزة التي حققوها مؤخرًا في البطولات المحلية والدولية، وآخرها جولات الرياض التي استضافها ميدان مقر "قفز السعودية".
وصعد "الشربتلي" خمسة مراكز عن تصنيف نوفمبر الماضي، ليحتل المركز 65 عالميًا برصيد 1767 نقطة، بعد أن كان في المركز 70. كما تقدّم زميله "الراجحي" مركزين ليصل إلى المركز 75 عالميًا.
ويتواجد "الشربتلي" و"الراجحي" ضمن قائمة TOP 100 العالمية، التي يتصدرها الفارس الأمريكي كينت فارينغتون، يليه الاسكتلندي سكوت براش، ثم الألماني كريستيان كوكوك في المركز الثالث.
كما قفز الفارس رمزي الدهامي عشرة مراكز دفعة واحدة ليصل إلى المركز 128 عالميًا، فيما تقدّم خالد المبطي 22 مركزًا ليصل إلى المركز 133 بعد أن كان في المركز 155 الشهر الماضي.
وتعكس نتائج التصنيف والتقدّم الملحوظ التطور الفني والتكتيكي في أداء الفرسان السعوديين في رياضة قفز الحواجز، إضافة إلى الدور الكبير الذي يقدمه الاتحاد السعودي للفروسية في دعمهم بالمحافل المحلية والدولية.
يُذكر أن الفرسان السعوديين الأربعة يشاركون حاليًا في منافسات النسخة الخامسة من بطولة "قفز السعودية"، المقامة على مدى أسبوعين بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية، في مقر "قفز السعودية" بالجنادرية، بمشاركة نخبة من أفضل فرسان العالم ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.