في عالمية الصالات.. أخضر الصم يكسب طاجكستان بنتيجة ثقيلة

وأصل المنتخب السعودي للصم مستوياته المميزة في البطولة العالمية لكرة القدم للصالات للصم تحت 21 عامًا والتي تستضيفها مدينة أستانا بكازاخستان من 1 إلى 10 يونيو "الجاري" بمشاركة 10 منتخبات.
وحقق أخضر الصم، اليوم الأحد، فوزًا كبيرًا بنتيجة “12 / 0“ على منتخب طاجيكستان في الجولة الثانية من مباريات المجموعة A التي تضم بجانب الأخضر منتخبات أوكرانيا طاجكستان وكازاخستان وعمان .
واستحوذ الأخضر على أغلب فترات اللقاء، فيما سجل أهدافه اللاعبون "وليد الشهري أربعة أهداف وريان الدوسري وموسى آل إبراهيم وأحمد الزهراني هدفين لكل منّهم وعلي الشعلة وحسن آل فاضل".
بتلك النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده النقطي إلى 6 نقاط متساوياً مع منتخب كازاخستان متصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن الأخضر وصيف المجموعة .
ويلعب المنتخب السعودي ثالث مبارياته في البطولة عصر غد الاثنين أمام منتخب كازاخستان .