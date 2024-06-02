في عالمية الصالات.. أخضر الصم يكسب طاجكستان بنتيجة ثقيلة

وحقق أخضر الصم، اليوم الأحد، فوزًا كبيرًا بنتيجة “12 / 0“ على منتخب طاجيكستان في الجولة الثانية من مباريات المجموعة A التي تضم بجانب الأخضر منتخبات أوكرانيا طاجكستان وكازاخستان وعمان .