مدرب الأخضر "مانشيني": نلعب مباراة مهمة وصعبة أمام منتخب جيد فنيًا ونسعى للفوز

وعن الأسماء التي يتوقع أن يبدأ بها ومدى اختلافه عن المباراة الماضية، قال: "لم نقرر بعد ما الأسماء التي سنبدأ فيها"، وأضاف قائلاً: "أعتقد بأن المباراة الماضية استحقينا الفوز فيها، وكان لدينا العديد من الفرص، ومباراة الغد ستكون مختلفة وصعبة، كونها أمام منتخب فنيًا في حالة جيدة" .