الأرجنتيني "جيراردو مارتينو" على رادار "النصر"

كشفت صحيفة "bolavip" عن دخول الأرجنتيني جيراردو مارتينو "تاتا"، مدرب المنتخب المكسيكي السابق، ضمن اهتمامات نادي النصر للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
وأعلن نادى النصر فسخ عقد المدرب رودي غارسيا، وتكليف الكرواتي دينكو مدرب الفئات السنية بالنادي بتدريب الفريق خلال هذه الفترة.
وشددت الصحيفة على أن النصر وضع اسم مارتينو ضمن اهتماماته هو وزميله الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، كما قدم عرضًا بقيمة 100 مليون دولار للبرتغالي خوسيه مورينيو.
ودرب مارتينو منتخبات عدة، مثل: باراغواي في 2007، الأرجنتين في 2014 ومنتخب المكسيك في 2019 حتى 2022.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.