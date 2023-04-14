الأرجنتيني "جيراردو مارتينو" على رادار "النصر"

وشددت الصحيفة على أن النصر وضع اسم مارتينو ضمن اهتماماته هو وزميله الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، كما قدم عرضًا بقيمة 100 مليون دولار للبرتغالي خوسيه مورينيو.