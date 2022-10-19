غدًا الجمعة.. انطلاق الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم للسيدات

ففي أولى المباريات يحل الاتحاد ضيفًا على فريق شعلة الشرقية في لقاء يستضيفه ملعب نادي النهضة عند تمام الساعة السابعة مساء، ثم يلتقي النصر وضيفه الشباب على ملعب نادي النصر عند الساعة (الـ7:15) مساء.