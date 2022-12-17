على ذمة "رودي غاليتي".. "النصر" يُقرِّر الاستغناء عن "بيتي مارتينيز"

وسبق أن ذكرت تقارير أن ناديَي الوصل وشباب أهلي دبي الإماراتيَّين أبديا رغبتَيْهما في ضم مارتينيز خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن إدارة النصر رفضت.