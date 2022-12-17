على ذمة "رودي غاليتي".. "النصر" يُقرِّر الاستغناء عن "بيتي مارتينيز"

قال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي إن إدارة نادي النصر قررت الاستغناء عن اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز.
وبحسب الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، فإن اللاعب سيصبح خارج حسابات إدارة النادي خلال الموسم الجديد.
وغرد رودي غاليتي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلاً إن وكلاء بيتي مارتينيز يعملون بالفعل لإيجاد نادٍ جديد؛ إذ من المنتظر رحيل اللاعب في الميركاتو الشتوي.
وسبق أن ذكرت تقارير أن ناديَي الوصل وشباب أهلي دبي الإماراتيَّين أبديا رغبتَيْهما في ضم مارتينيز خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن إدارة النصر رفضت.
ويحتل النصر المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برفقة نادي الشباب (مؤقتًا) برصيد 22 نقطة.