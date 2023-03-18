توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية فؤاد إبراهيم، الفارس ريان المبطي، بطلًا لسباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية، الذي أقيم اليوم السبت، على ميدان قرية الجنادرية للقدرة والتحمل لمسافة 119 كم، والذي شارك فيه 100 فارس وفارسة من عدة دول.