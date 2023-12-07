دوري روشن للمحترفين: الهلال أمام الطائي والنصر في مواجهة الرياض

تستكمل اليوم الجمعة باقي مباريات الجولة الـ16 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام 4 مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.
يدخل الهلال المباراة وهو متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، بينما يأتي الطائي بالمركز الـ12 برصيد 17 نقطة.
يُقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي التعاون ببريدة.
يشارك التعاون في المباراة وهو بالمركز الخامس ولديه 28 نقطة، فى حين يقع الفيحاء بالمركز التاسع ويمتلك 19 نقطة.
تنطلق المباراة بين الخليج وأبها في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يدخل الخليج المباراة وهو بالمركز الـ14 ولديه 13 نقطة، في حين يشارك أبها باللقاء وهو يمتلك 13 نقطة ويحتل المركز الـ16.
تُقام المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك في الرياض.
يشارك النصر باللقاء وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي ولديه 34 نقطة، بينما يمتلك الرياض 16 نقطة، ويحتل المركز الـ13.