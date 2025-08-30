غدًا الأحد.. مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية يعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التقرير النهائي

ويُعد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية أحد المبادرات الرائدة التي يُشرف عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر متحف الفيفا، إلى جانب عدد من الجهات الوطنية، في مقدمتها وزارة الرياضة، هيئة الإذاعة والتلفزيون، دارة الملك عبدالعزيز، رابطة الدوري السعودي للمحترفين والأندية أعضاء الجمعية العمومية.