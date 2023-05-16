جدة تشهد سحب قرعة النسخة السابعة من كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023

سحبت اليوم في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، قرعة النسخة السابعة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023 للمنتخبات، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي، خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل.
وضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية والجزائر وليبيا والسودان، وفي المجموعة الثانية كل من المغرب وجزر القمر والكويت ولبنان، وفي المجموعة الثالثة منتخبات مصر وموريتانيا وفلسطين والعراق.
وستقام منافساتها في صالة وزارة الرياضة في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمحافظة جدة.
وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في مدينة القاهرة عام 1998، بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والمغرب والأردن والجزائر وفلسطين والسودان والصومال، وتوج ببطولتها منتخب مصر وحل المنتخب المغربي وصيفاً ثم منتخب ليبيا في المركز الثالث.
وفي عام 2005 أقيمت النسخة الثانية أيضاً في العاصمة المصرية القاهرة، وشارك فيها منتخبات مصر ولبنان والجزائر وليبيا والعراق وتونس وفلسطين والمغرب، حيث احتفظ المنتخب المصري باللقب، وحل منتخب المغرب وصيفاً أيضاً، تلاه منتخب لبنان في المركز الثالث ومنتخب ليبيا في المركز الرابع، بينما استضافة ليبيا النسخة الثالثة عام 2007، وشارك في منافساتها منتخبات ليبيا والجزائر وتونس ولبنان والمغرب ومصر والعراق، إذ توج المنتخب الليبي باللقب.
ثم عادت البطولة إلى مصر عام 2008 بنسختها الرابعة، وشارك في منافساتها منتخبات مصر والأردن والجزائر والعراق وتونس وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، وتوج أيضاً المنتخب الليبي باللقب وحل منتخب مصر في المركز الثاني ثم المنتخب الأردني في المركز الثالث، وبعد ذلك عادت البطولة مجدداً إلى العاصمة المصرية القاهرة، التي استضافت النسخة الخامسة عام 2021، حيث شارك في منافساتها منتخبات مصر وموريتانيا والبحرين والكويت والمغرب والإمارات والسعودية وجزر القمر، إذ نال اللقب المنتخب المغربي.
وأقيمت منافسات النسخة السادسة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة منتخبات المغرب والكويت وموريتانيا والصومال ومصر والعراق والجزائر والسعودية وفلسطين وليبيا، وانتهت بتتويج المنتخب المغربي باللقب بينما حل منتخب العراق في المركز الثاني.