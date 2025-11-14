دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة «الرياض 2025» : سيانيم تخطف ذهب دوياثلون السيدات

خطفت التركية سيانيم فرانسيسكا توس سيرفيرا ذهبية سباق الدوياثلون «السبرينت» للسيدات، الذي أُقيم اليوم الجمعة في منتزه الرمال الرياضي، ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة «الرياض 2025»، بعدما أنهت السباق بزمن بلغ 1:04:27.1 ساعة.
وحصدت الأوزبكية ألينا خاكيموفا الميدالية الفضية بزمن 1:04:45.9 ساعة بفارق 18.8 ثانية عن المتصدرة، فيما نالت المغربية غزلان أسّو الميدالية البرونزية بعد إنهاء السباق في 1:07:42.8 ساعة.
هذا وتنطلق غدا تنطلق غدًا في تمام الساعة 08:30 صباحًا، منافسات الرجال في ذات المسابقة، والذي يشمل ثلاث مراحل: جري 5 كلم، ودراجات 20 كلم، ثم جري 2.5 كلم.
تنطلق غدًا السبت منافسات نهائي الفردي في قفز الحواجز بارتفاع 1.45م، ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة «الرياض 2025»، وذلك في ميدان الجنادرية، بمشاركة 22 فارسًا وفارسة يمثلون 11 دولة، يتنافسون على لقب المسابقة في جولتين ضد الزمن.
وتتقدّم قائمة المشاركين في نهائي الفردي لقفز الحواجز الفرسان السعوديون الثلاثة: عبدالرحمن الراجحي، وخالد المبطي، وعبدالله الشربتلي، ويمثل البحرين الثنائي حسين محمد ومعيوف الرميحي.
ومن الإمارات يشارك الفرسان سعيد محمد المعزمي ومحمد أحمد العويس، ومن قطر علي خالد آل ثاني ومحمد خليفة الباكر وغانم ناصر القاضي.
كما تضم القائمة الأردنيين نصوح كيالي وسعيد العبورَة ورأد ناصر، والمصريين مصطفى سعيد وسعيد سعد وعمرو جمال محمد، والكويتيين فواز راشد وعلي الخرافي وحمد الحاجري، إضافة إلى السوريين أحمد صابر حمشو وعمرو حمشو، والعراقي فالح الدليمي.
تحتضن صالة الفنون القتالية في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، منافسات التايكوندو ضمن النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025، التي تُقام خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة قرابة 200 لاعب ولاعبة يمثلون نحو 38 دولة، يتنافسون في فئات الكيوروغي للرجال والسيدات على مدى ثلاثة أيام.
وتشمل منافسات الرجال الأوزان: −54 كجم، −60 كجم، −67 كجم، −74 كجم، −82 كجم، و+82 كجم، فيما تتنافس السيدات في أوزان: −46 كجم، −51 كجم، −57 كجم، −63 كجم، −70 كجم، و+70 كجم.
وتحضر التايكوندو للمرة الخامسة في التضامن، وتشهد منافسات شرسة بين المنتخبات، لا سيما إيران وتركيا، الأكثر تتويجا بالميداليات.
تحدّى منتخب المالديف الظروف المناخية الصعبة ليحقق مشاركته التاريخية الأولى في منافسات كرة اليد بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025) ، رغم غياب الدوري المحلي لأكثر من عام نتيجة الأمطار المستمرة واعتماد اللعبة على ملاعب خارجية فقط.
وأوضح مدير منتخب المالديف لكرة اليد، يوسف أحزم أن اللاعبين يخوضون للمرة الأولى تجربة اللعب داخل الصالات وبكرات رسمية تختلف عن المستخدمة خارجيًا، معتبرًا المشاركة خطوة مهمة في تطوير الفريق. وأضاف أن كرة اليد تُعد الرياضة الأسرع نموًا في المالديف، ما دفع الحكومة إلى البدء في إنشاء أول صالة داخلية مخصصة لدعم اللعبة.