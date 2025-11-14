دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة «الرياض 2025» : سيانيم تخطف ذهب دوياثلون السيدات

تحتضن صالة الفنون القتالية في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، منافسات التايكوندو ضمن النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025، التي تُقام خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة قرابة 200 لاعب ولاعبة يمثلون نحو 38 دولة، يتنافسون في فئات الكيوروغي للرجال والسيدات على مدى ثلاثة أيام.