توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل الملاعب الرياضية بحدائق الرياض لاكتشاف المواهب وتعزيز التواصل المجتمعي

وقّعت أمانة منطقة الرياض -خلال حفل جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الذي رعاه نائب أمير منطقة الرياض مساء أمس- مذكرة تفاهم مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية والاتحاد السعودي لكرة القدم، بهدف تفعيل الملاعب الرياضية في الحدائق العامة وزيادة ممارسي رياضة كرة القدم، واكتشاف المواهب الجديدة ضمن بيئة مثالية لتطوير القدرات والإمكانيات والتأهيل للانضمام إلى الأندية الرياضية.
وتسعى المذكرة إلى الخروج بعلاقات اجتماعية في الأحياء، وزيادة التواصل بين أهالي الحي، تفعيل الملاعب في الساحات البلدية، تمكين المواهب وتعزيز فرص التحاقها بالأندية الرياضية، تفعيل دور الأمانة الحيوي في خدمة المجتمع، خلق أنماط صحية رياضية، وتأتي هذه المخرجات عبر إتاحة الأمانة للملاعب الرياضية في الأحياء، وتأمين الصيانة وتأهيل المرافق فيها، بما يمكن تفعيل الاتفاقية من الناحية الفنية التي ستقوم بها الجمعية والاتحاد.
يذكر أن هذا التعاون يأتي في إطار تفعيل الأمانة لدورها الريادي في تقديم خدمات مميزة للسكان، والزوار، وتفعيل دورها الاجتماعي في تعزيز الروابط الاجتماعية، الاستفادة من المرافق العامة بما يحقق إستراتيجية الأمانة، وأهدافها ومبادراتها، لتكون الرياض عامرة مزدهرة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.