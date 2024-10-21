توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل الملاعب الرياضية بحدائق الرياض لاكتشاف المواهب وتعزيز التواصل المجتمعي

وتسعى المذكرة إلى الخروج بعلاقات اجتماعية في الأحياء، وزيادة التواصل بين أهالي الحي، تفعيل الملاعب في الساحات البلدية، تمكين المواهب وتعزيز فرص التحاقها بالأندية الرياضية، تفعيل دور الأمانة الحيوي في خدمة المجتمع، خلق أنماط صحية رياضية، وتأتي هذه المخرجات عبر إتاحة الأمانة للملاعب الرياضية في الأحياء، وتأمين الصيانة وتأهيل المرافق فيها، بما يمكن تفعيل الاتفاقية من الناحية الفنية التي ستقوم بها الجمعية والاتحاد.