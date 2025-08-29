الهلال يضع مدافع سالزبورج جادو على راداره لتعزيز خط الدفاع

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال تستهدف التعاقد مع المدافع الفرنسي الشاب جوان جادو، لاعب نادي سالزبورج النمساوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار سعيها لتعزيز خيارات خط الدفاع.
ووفقًا لتصريحات أدلت بها وكالة اللاعب لصحيفة "الرياضية"، فإن الهلال أبدى اهتمامه بضم صاحب الـ18 عامًا، دون الخوض في تفاصيل الصفقة أو موقف اللاعب من الانتقال حتى الآن.
وقالت وكالة "Smartalent": "هناك اهتمام من الهلال بجادو، لكن لا يمكننا الكشف عن تفاصيل إضافية حاليًا، وسيصبح الموقف أكثر وضوحًا خلال الساعات المقبلة".
اللاعب الشاب، ذو الأصول الإيفوارية، بدأ مسيرته في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل إلى سالزبورج في صيف العام الماضي، وسرعان ما أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل المدرب الألماني توماس ليتش، حيث شارك في 33 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي.
وكانت صحيفة "Firenze Viola" الإيطالية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الهلال يراقب جادو ضمن قائمة خياراته الدفاعية، وسط تحركات يقودها المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي لبدء الموسم بتشكيلة أكثر توازنًا على مستوى الخط الخلفي.