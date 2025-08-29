الهلال يضع مدافع سالزبورج جادو على راداره لتعزيز خط الدفاع

اللاعب الشاب، ذو الأصول الإيفوارية، بدأ مسيرته في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل إلى سالزبورج في صيف العام الماضي، وسرعان ما أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل المدرب الألماني توماس ليتش، حيث شارك في 33 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي.