الهلال يعلن غياب "جانغ هيون سو" لمدة 3 أسابيع.. ويكسب الشعلة بثنائية

ميدانيًا، تغلب الأزرق على نظيره الشعلة بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي الهلال، ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث أحرز هدفًا الفريق النيجيري "أوديون إيغالو".