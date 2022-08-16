الهلال يعلن غياب "جانغ هيون سو" لمدة 3 أسابيع.. ويكسب الشعلة بثنائية

أعلن نادي الهلال غياب مدافعه الكوري الجنوبي "جانغ هيون سو" لمدة ثلاثة أسابيع، بعد تعرضه إلى إصابة في الفخذ أثناء معسكر الفريق الخارجي بمدينة برمنغهام البريطانية.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه:" أوضحت الأشعة حاجة "جانغ هيون سو"، إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة ثلاثة أسابيع بعد تعرضه إلى إصابة في الفخذ.
ميدانيًا، تغلب الأزرق على نظيره الشعلة بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي الهلال، ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث أحرز هدفًا الفريق النيجيري "أوديون إيغالو".
من جانب آخر أجرى "علي آل بليهي" مرانًا لياقيًا بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات بدنية، ويؤدي الفريق مساء يوم الغد مرانًا اعتياديًا؛ وذلك في مقر النادي.