بميدان الملك عبدالعزيز.. أمير منطقة الرياض يرعى "بطولة الوفاء" على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير في سباقات الخيل

وأكد أن كأس الأمير محمد بن سعود الكبير يجسد أسمى معاني الوفاء التي تميز قيادة المملكة، ويحمل اسم شخصية بارزة كان لها حضور مؤثر وإسهامات راسخة في تطور سباقات الخيل في المملكة، مبينًا أن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – باستحداث هذا الكأس المصنّف عام 1416هـ كانت تقديرًا لدور الأمير محمد بن سعود الكبير – رحمه الله – وتخليدًا لإسهاماته في الإنتاج المحلي والمستورد ورعايته الملاك والمنتجين في المملكة.