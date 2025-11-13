بميدان الملك عبدالعزيز.. أمير منطقة الرياض يرعى "بطولة الوفاء" على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير في سباقات الخيل

يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، غدًا، بطولة الوفاء على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير، المصنّف ضمن كؤوس الفئة الثانية المحلية والمخصّص لخيل أربعة أعوام وأكثر (إنتاج محلي مفتوح الدرجات)، وذلك ضمن موسم سباقات الرياض الذي ينظمه نادي سباقات الخيل على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.
وبهذه المناسبة، رفع الأمير بندر بن خالد بن فيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما تحظى به سباقات الخيل في المملكة من دعم ورعاية.
وأكد أن كأس الأمير محمد بن سعود الكبير يجسد أسمى معاني الوفاء التي تميز قيادة المملكة، ويحمل اسم شخصية بارزة كان لها حضور مؤثر وإسهامات راسخة في تطور سباقات الخيل في المملكة، مبينًا أن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – باستحداث هذا الكأس المصنّف عام 1416هـ كانت تقديرًا لدور الأمير محمد بن سعود الكبير – رحمه الله – وتخليدًا لإسهاماته في الإنتاج المحلي والمستورد ورعايته الملاك والمنتجين في المملكة.
وبيّن أن النسخة الحالية تضم نخبة خيل الإنتاج المحلي التي ستواصل مشاركتها في الكؤوس الفئوية الكبرى.
وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن أن كأس الأمير محمد بن سعود الكبير يُعد أولى البطولات الفئوية في موسم سباقات الرياض، ويحمل مكانة خاصة لدى الوسط الفروسي ومحبي السباقات.
وأشار إلى أن النادي أكمل جميع الاستعدادات الفنية والإدارية والتنظيمية بما في ذلك الجاهزية الميدانية والطبية استعدادًا لإقامة الحدث، متمنيًا التوفيق للجميع.