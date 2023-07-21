الأهلي في سباق مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع المغربي سفيان أمرابط

ويلعب سفيان أمرابط البالغ من العمر 26 عامًا، لنادي فيورينتينا منذ 2020، كما سبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها: أوترخت، فينورد روتردام، كلوب بروج، ويلعب للمنتخب المغربي منذ 2017 .