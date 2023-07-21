الأهلي في سباق مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع المغربي سفيان أمرابط

كشف الصحفي "سانتي أونا" عن تنافس النادي الأهلي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، نجم نادي فيورنتينا الإيطالي، خلال الموسم الجديد.
وأفاد الصحفي الذي يعمل في "footmercato" بأن الأهلي قدم عرضًا لضم أمرابط بقيمة 15 مليون يورو، كما قدم مانشستر عرضًا شفهيًا، للتعاقد مع أمرابط لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وشدد الصحفي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" أن اللاعب المغربي في الوقت الحالي غير مهتم بالعروض المقدمة له، فهو لا يزال يحلم باللعب في الدوري الإسباني.
وأشار الصحفي إلى أن أمرابط يفضل البقاء في فيورنتينا إذا لم يحصل على نادٍ جيد، في ظل اهتمام العديد من الأندية الكبرى بالحصول على خدمات اللاعب.
وذكرت تقارير صحفية خلال الأيام السابقة أن نادي برشلونة الإسباني أيضًا مهتم بالتعاقد مع أمرابط، ولكن ما يعطل إتمام الصفقة هو المقابل المادي للاعب المغربي.
ويلعب سفيان أمرابط البالغ من العمر 26 عامًا، لنادي فيورينتينا منذ 2020، كما سبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها: أوترخت، فينورد روتردام، كلوب بروج، ويلعب للمنتخب المغربي منذ 2017 .