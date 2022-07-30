الاتحاد يتغلب على لوزيرن السويسري وديًّا

ودخل البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، اللقاء بتشكيلتين في كل شوط. وضمت تشكيلة الشوط الأول المصري طارق حامد وأحمد شراحيلي المنضمَيْن حديثًا إلى صفوف الفريق، إلى جانب البرازيلي مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، والمصري أحمد حجزي، وعمر هوساوي، وحمدان الشمراني، ومهند الشنقيطي، والثلاثي البرازيلي (برونو هنريكي، وإيجور كورنادو، ورومارينيو)، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.