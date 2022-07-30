الاتحاد يتغلب على لوزيرن السويسري وديًّا

حقَّق فريق الاتحاد السعودي الفوز في أولى مبارياته التجريبية بمعسكره الخارجي على فريق لوزيرن السويسري بهدف دون رد، الذي يقام في مدينة سيفيلد النمساوية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
وسجل هدف المباراة الوحيد للاتحاد المغربي عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء بعدما تابع ضربة حرة غير مباشرة متقنة بضربة رأسية جميلة، ضربت العارضة وسكنت الشباك.
ونجح البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد في التصدي ببراعة لضربة جزاء بالدقيقة الـ30.
ودخل البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، اللقاء بتشكيلتين في كل شوط. وضمت تشكيلة الشوط الأول المصري طارق حامد وأحمد شراحيلي المنضمَيْن حديثًا إلى صفوف الفريق، إلى جانب البرازيلي مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، والمصري أحمد حجزي، وعمر هوساوي، وحمدان الشمراني، ومهند الشنقيطي، والثلاثي البرازيلي (برونو هنريكي، وإيجور كورنادو، ورومارينيو)، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.
وفي الشوط الثاني اعتمد مدرب الاتحاد على تشكيلة مكونة من: صالح الوحيميد في حراسة المرمى، زكريا هوساوي، نايف عسيري، زياد الصحفي، مدالله العليان، عوض الناشري، حسين العيسي، أحمد باحسين، خالد السميري، عبدالرحمن العبود وهارون كامارا.
كما أجرى المدرب البرتغالي تغييرَيْن خلال مجريات الشوط الأول؛ إذ زج بالثنائي المعتصم صديق ومروان الصحفي مكان حسين العيسى وأحمد باحسين.
ويخوض الفريق الاتحادي مباراة تجريبية ثانية أمام ريد بول سالزبورج النمساوي في 7 أغسطس المقبل، ثم ينتقل إلى مدينة باد تانزماندورف لمواصلة معسكره الخارجي، ومواجهة الوحدة الإماراتي في المباراة التجريبية الثالثة، قبل العودة إلى جدة في الـ13 من الشهر المقبل لاستكمال التحضيرات لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ15 من الشهر ذاته.