بهدفي "حمدالله " في مرمى أجمك الأوزبكي .. الاتحاد يتأهل لثمن نهائي أبطال آسيا

خطف الاتحاد السعودي بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي عقب تغلبه خارج أرضه على فريق أجمك الأوزبكي بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الاثنين على ملعب مجمع أو كي إم كي الرياضي في الماليك، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
دخل فريق الاتحاد المباراة بنية واضحة للهجوم ومحاولة إحراز هدف التقدم مبكرًا وكانت للفريق محاولات متكررة هددت مرمى الحارس فاليجون رحيموف بدأها كريم بنزيما بتصويبة قوية كان لها الحارس بالمرصاد والذي تألق مجدداً بالتصدي لتسديدة عبدالرزاق حمدالله .
ونجح عبدالرزاق حمدالله في فك شفرة دفاع الفريق الأوزبكي بعدما تلقى تمريرة طولية من البرازيلي فابينيو وضعته بمواجهة المرمى هيأها لنفسه قبل أن يسددها أرضية من بين قدمي الحارس استقرت في الشباك قبل انقضاء النصف الساعة الأولى .
هذا الهدف منح فريق الاتحاد دفعة معنوية قوية فواصل ضغطه على حارس المرمى ليصل إلى هدفه الثاني في الدقيقة 35 عن طريق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي ترجم عملاً جماعياً منظماً لزملائه بوضع عرضية مهند الشنقيطي في الشباك.
الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا عن سابقه مع تحسن طفيف في الأداء الهجومي لأصحاب الضيافة وكان زملاء النجم كريم بن زيما قريبين جدًا من إضافة ثالث الأهداف في أكثر من مناسبة لكن محاولاتهم افتقدت للدقة تارة وواجهت حارسا متألقًا تارة أخرى.
فيما عرفت الربع ساعة الأخيرة من النزال ضغطًا من أصحاب الضيافة حيث تكللت محاولاتهم بالنجاح بإحراز هدف تقليص الفارق عن طريق المحترف الإيطالي مارتن بواكي بعد أن تابع كرة أمام المرمى لم يتوان في إيداعها الشباك عند الدقيقة 78 من زمن المباراة.
بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده في صدارة المجموعة إلى 12نقطة في حين بقي أجمك بدون نقاط .