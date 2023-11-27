بهدفي "حمدالله " في مرمى أجمك الأوزبكي .. الاتحاد يتأهل لثمن نهائي أبطال آسيا

الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا عن سابقه مع تحسن طفيف في الأداء الهجومي لأصحاب الضيافة وكان زملاء النجم كريم بن زيما قريبين جدًا من إضافة ثالث الأهداف في أكثر من مناسبة لكن محاولاتهم افتقدت للدقة تارة وواجهت حارسا متألقًا تارة أخرى.