فريق إستراتيجية دعم الأندية .. الاتحاد والأهلي والنصر غير مؤهلين

وتم تصنيف الأندية إلى 4 فئات حسب تقييم الحوكمة، حيث جاءت أندية الاتفاق والهلال والشباب ضمن الفئة «أ»، وفي ضوء ذلك تحصلت على دعم مستحق بقيمة 7 ملايين ريال، على أن تنال الأندية المصنفة في الفئة «ب»، وهي: الفتح، التعاون إضافة إلى الفيصلي والحزم من الدرجة الأولى على 5.75 مليون ريال، فيما حصلت 7 أندية مصنفة ضمن الفئة «ج» على مبلغ 5 ملايين ريال، وهي: أبها، الرائد، الباطن، الطائي، الوحدة، ضمك، والعدالة، والأمر ذاته ينطبق على فريقين من الدرجة الأولى، وهما: القادسية والرياض.