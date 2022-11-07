فريق إستراتيجية دعم الأندية .. الاتحاد والأهلي والنصر غير مؤهلين

كشف فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية في وزارة الرياضة، الثلاثاء، عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول من الموسم الرياضي 2022-2022 لأندية دوري روشن السعودي، ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
ووفقًا للبيان الصادر من وزارة الرياضة، أصبح 11 ناديًا من دوري روشن السعودي، مؤهلاً للحصول على الدعم استنادًا إلى تقييم الربع الأول، علمًا بأن مقدار الدعم يختلف من نادٍ إلى آخر بحسب تصنيفه، فيما كشفت النتائج عن عدم أهلية أربعة أندية من دوري المحترفين للحصول على الدعم، وهي: النصر، الاتحاد، الخليج، الفيحاء، إضافة إلى الأهلي من الدرجة الأولى، وذلك لعدم حصولها على الدرجة المطلوبة.
وتم تصنيف الأندية إلى 4 فئات حسب تقييم الحوكمة، حيث جاءت أندية الاتفاق والهلال والشباب ضمن الفئة «أ»، وفي ضوء ذلك تحصلت على دعم مستحق بقيمة 7 ملايين ريال، على أن تنال الأندية المصنفة في الفئة «ب»، وهي: الفتح، التعاون إضافة إلى الفيصلي والحزم من الدرجة الأولى على 5.75 مليون ريال، فيما حصلت 7 أندية مصنفة ضمن الفئة «ج» على مبلغ 5 ملايين ريال، وهي: أبها، الرائد، الباطن، الطائي، الوحدة، ضمك، والعدالة، والأمر ذاته ينطبق على فريقين من الدرجة الأولى، وهما: القادسية والرياض.
وضم تصنيف الفئة «هـ»، 31 ناديًا من الدرجات الأخرى، من بينها 23 ناديًا مؤهلاً للحصول على دعم قدره 2.5 مليون ريال.