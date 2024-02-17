لليوم الثاني على التوالي.. التايلاندية "تافاتاناكيت" تُحافظ على صدارة بطولة أرامكو السعودية للجولف

وبعد أن أنهت منافساتها قالت ماجواير: "أعتقد أنني كنت محبطة بعض الشيء، شعرت أنني كنت أفضل بكثير مما انعكست عليه النتيجة، وكانت الظروف صعبة للغاية؛ لذلك كانت مجرد حالة معلقة.. من الجيد أن تعود وتبدأ وأن تستفيد من الظروف الأكثر هدوءًا". وأضافت: "لقد كان نفس الاستعداد؛ لكن من الواضح أن بعض الحفر لعبت بشكل مختلف قليلًا مع الرياح، وعليك أن تكون أكثر إبداعًا".