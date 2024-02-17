لليوم الثاني على التوالي.. التايلاندية "تافاتاناكيت" تُحافظ على صدارة بطولة أرامكو السعودية للجولف

حافظت التايلاندية باتي تافاتاناكيت على صدارة بطولة أرامكو السعودية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي تقام في نادي الرياض للجولف خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير (الجاري).
وشهدت منافسات اليوم الثاني ندّية قوية بعودة نجمة كأس سولهايم الإيرلندية إلى واجهة المنافسات ضد المتصدرة التايلاندية باتي تافاتاناكيت.
وبهذه المناسبة قالت تافاتاناكيت: "لم أجد نفسي في هذا المكان منذ فترة؛ لذلك سأبذل قصارى جهدي". وأضافت: "بغضّ النظر عن النتيجة، أنا فخورة جدًّا بالطريقة التي لعبت بها في الأيام الماضية، وهناك الكثير من الإيجابيات التي يجب الاستفادة منها في الاستحقاقات القادمة".
وساهم الطقس الجيد والرياح الخفيفة في إعطاء الفرصة لعدد كبير من اللاعبات اللواتي عانين في اليوم الأول، كما يتضح من نتائج اليوم الثاني.
واستفادت ليونا ماجواير من هذه الفرصة بقوة، وسط ارتفاع درجة الحرارة؛ مما ساهم في تقليل مخاوفها؛ حيث أنهت عند أربعة فوق المعدل.
وبعد أن أنهت منافساتها قالت ماجواير: "أعتقد أنني كنت محبطة بعض الشيء، شعرت أنني كنت أفضل بكثير مما انعكست عليه النتيجة، وكانت الظروف صعبة للغاية؛ لذلك كانت مجرد حالة معلقة.. من الجيد أن تعود وتبدأ وأن تستفيد من الظروف الأكثر هدوءًا". وأضافت: "لقد كان نفس الاستعداد؛ لكن من الواضح أن بعض الحفر لعبت بشكل مختلف قليلًا مع الرياح، وعليك أن تكون أكثر إبداعًا".
وعلى صعيد باقي المنافسات عادت تشارلي هال إلى نادي الرياض للجولف بتصميم وتركيز متجدد. على الرغم من اليوم الأول الصعب؛ حيث كانت المصنفة العالمية رقم 8 أكثر حرصًا على إعادة ضبط الأمور إلى المسار الصحيح.
وبهذه المناسبة قالت "هال": "أتطلع للوصول إلى آفاق جديدة، أحب أن أبدأ يوم إجازتي بشكل صحيح؛ لذلك ضبطتُ المنبه الساعة الرابعة صباحًا للتدريب، وسأواصل التدريبات عالية الجهد"؛ حيث أظهرت "هال" تقدمًا سريعًا بعد أن سجلت في الجولة الخامسة أربعة بيردز وايجل.
وتتواصل المنافسات اليوم السبت مع انحصار اللعب لأفضل المتأهلات حيث من المتوقع أن تكون المنافسة أقوى ولا تخلو من التحديات دفاعًا عن المراكز والألقاب وجوائز البطولة التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار.