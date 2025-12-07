سعيًا لحسم الصدارة.. الأخضر يختتم تحضيراته استعدادًا لمواجهة المغرب

وأكد لاعب المنتخب السعودي عبدالرحمن العبود، في تصريح لوسائل الإعلام، أن مواجهة المنتخب المغربي لن تكون سهلة، مع تطلع اللاعبين للفوز وحسم صدارة المجموعة، مشددًا على أن جميع المباريات مهمة، وليست هناك مباراة تحصيل حاصل، مع طموح المنتخب لتحقيق اللقب.