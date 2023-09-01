ماريو بالوتيلي على رادار الدوري السعودي

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن بالوتيلي الذي يقترب من مغادرة النادي السويسري، قد يقترب من الانتقال للدوري السعودي، حيث إن هناك اهتمامًا بماريو من السعودية، ولكن لا يوجد شيء ملموس حتى الآن.