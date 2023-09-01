ماريو بالوتيلي على رادار الدوري السعودي

كشفت صحيفة "corrieredellosport" الإيطالية عن اهتمام أحد الأندية السعودية بالتعاقد مع الإيطالي ماريو بالوتيلي، لاعب سيون السويسري، خلال الموسم الصيفي الجاري.
وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن بالوتيلي الذي يقترب من مغادرة النادي السويسري، قد يقترب من الانتقال للدوري السعودي، حيث إن هناك اهتمامًا بماريو من السعودية، ولكن لا يوجد شيء ملموس حتى الآن.
ويمتلك ماريو بالوتيلي البالغ من العمر 33 عامًا، عقدًا مع سيون السويسري، حتى 2024، قادمًا من أضنة دمير سبور التركي، الذي لعب له لمدة موسم واحد.
ويلعب بالوتيلي للمنتخب الإيطالي منذ 2010، وسبق له اللعب للعديد من الأندية؛ أبرزها: إنتر ميلان، مانشستر سيتي، ميلان، ليفربول، إيه سي ميلان (إعارة)، نيس، أولمبيك مارسيليا.