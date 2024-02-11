"ساحل العاج" تُتوَّج بلقب كأس أمم إفريقيا 2023 عبر بوابة نيجيريا

وسط حضور أكثر من 60 ألف متفرج، تُوِّج منتخب ساحل العاج الأول لكرة القدم بلقب كأس أمم إفريقيا2023 للمرة الثالثة في تاريخه، على حساب نظيره نيجيريا، بنتيجة 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس الأحد على ملعب الحسن واتارا في كوت ديفوار (البلد المستضيف للبطولة)، بقيادة الحكم دحان بايدا.