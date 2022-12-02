السماح لغير حاملي تذاكر مباريات كأس العالم بالدخول إلى قطر

وسيتعيَّن على المشجعين تأكيد مكان الإقامة فقط، ودفع رسوم الدخول 500 ريال قطري، دون الحاجة لشراء تذاكر المباريات. ويُعفى من هذه الرسوم الأطفال البالغون من عمر 12 عامًا وأقل، ولا يجوز استردادها في حال شراء تذاكر للمباريات بعد صدور البطاقة؛ إذ تقتصر الرسوم فقط على غير حاملي التذاكر عند تقديم طلب الحصول على بطاقة هيَّا.