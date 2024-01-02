"الشباب" يبدأ مفاوضاته لضم الإيطالي ماتيو بوليتانو مهاجم نابولي

بدأ مسؤولو نادي الشباب مفاوضاتهم للتعاقد مع مهاجم نادي نابولي الإيطالي ماتيو بوليتانو، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وأفاد الصحفي "نيكولا شيرا" عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس"، بأن مسؤولي إدارة الشباب يضغطون بقوة لمحاولة إقناع ماتيو بوليتانو، بمغادرة نابولي، والتوقيع معهم هذا الموسم.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك محادثات جديدة في الأيام المقبلة مع إدارة نابولي ووكيل اللاعب الإيطالي.
و"سبق" أن ذكر "شيرا" أن مسؤولي نادي الشباب على استعداد لتقديم عرض يصل إلى 12 مليون يورو، وراتبًا يبلغ نحو سبعة ملايين يورو سنويًا؛ لمحاولة إقناعه بقبول العرض السعودي.
وينتهي عقد ماتيو بوليتانو، البالغ من العمر 30 عامًا مع نابولي في 2025، والذي كان قد انضم إليه في يوليو 2021، قادمًا من إنتر ميلان، بينما تبلغ قيمته السوقية نحو 15 مليون يورو.
ويحتل "الشباب" المركز الـ11 في ترتيب جدول دوري "روشن" السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة، وبفارق 32 نقطة عن الهلال المتصدر.