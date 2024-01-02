"الشباب" يبدأ مفاوضاته لضم الإيطالي ماتيو بوليتانو مهاجم نابولي

وينتهي عقد ماتيو بوليتانو، البالغ من العمر 30 عامًا مع نابولي في 2025، والذي كان قد انضم إليه في يوليو 2021، قادمًا من إنتر ميلان، بينما تبلغ قيمته السوقية نحو 15 مليون يورو.