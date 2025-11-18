الأخضر السعودي يخسر ودية الجزائر بهدفين .. قبل المشاركة في كأس العرب

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام ضيفه الجزائري بنتيجة 2/0، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي استعدادًا لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.