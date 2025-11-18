الأخضر السعودي يخسر ودية الجزائر بهدفين .. قبل المشاركة في كأس العرب

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام ضيفه الجزائري بنتيجة 2/0، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي استعدادًا لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وكانت محاولات الجزائر هي الأكثر وصولًا لمرمى حارس الأخضر نواف العقيدي، عن طريق رياض محرز تارة وأخرى عن طريق بغداد بونجاح.
وفي الشوط الثاني، سجل الجزائر هدفين عن طريق رياض محرز من ركلة جزاء في د 75، والآخر عن طريق رفيق بلغالي في د 86.
من جانب آخر، كرم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل قائد الأخضر سالم الدوسري بعد وصوله لـ100 مباراة دولية.