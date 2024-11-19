مساء اليوم في الرياض.. انطلاق التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز

وتعد جولات "لونجين" سلسلة من المنافسات الدولية المرموقة لقفز الحواجز والتي انطلق موسمها من الدوحة، مروراً بميامي، المكسيك، شنغهاي، مدريد، سانت تروبيه، كان، باريس، ستوكهولم، موناكو، برلين، لندن، فالكنسفارد، روما، الرباط، وأخيراً الرياض.