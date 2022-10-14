انطلاق منافسات بطولة ليف قولف إنفايتيشونال جدة اليوم بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

وقال كيبكا في المؤتمر الصحفي عقب نهاية منافسات اليوم الأول من البطولة: من الرائع عودتي إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى؛ إذ كانت آخر زيارة منذ 3 سنوات، ولم يتغير الملعب بالنسبة لي، ولكن من الممتع العودة إليه واللعب فيه؛ إذ يمكنك تسجيل العديد من الضربات تحت المعدل "بيردي". وجميع من هنا في قمة الاحترام، وفي غاية اللطف. وسعيد بنتيجة الفريق، ونتيجتي الشخصية، وآمل أن نستمر في الصدارة في الأيام المقبلة.