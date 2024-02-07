خلال 19 عامًا من عمر رالي حائل.. 1300 متسابق قطعوا مسافة 20 ألف كم

من ناحية ثانية، خضعت اليوم مركبات 164 متسابقًا وملاحًا في فئة السيارات والدراجات النارية لعمليات الفحص الفني لمركباتهم في مقر الفحص الفني الخاص بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، حيث ضمت 97 سيارة، و25 دراجة نارية، من بينها 6 في فئة الدراجات النارية الرباعية (كوادز)، وذلك استعدادًا للمشاركة في رالي حائل تويوتا الدولي 2024، حيث طبقت الأجهزة الفنية شروط وأنظمة الاتحاد الدولي للراليات على جميع المركبات المشاركة، إضافة إلى التأكد من إجراءات السلامة المتبعة التي حددها الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات.