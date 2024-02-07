خلال 19 عامًا من عمر رالي حائل.. 1300 متسابق قطعوا مسافة 20 ألف كم

شارك في رالي حائل تويوتا الدولي منذ انطلاقته قبل 19 عامًا وصولًا لهذا العام 1300 سائق وملّاح من دول مختلفة محلية، وخليجية وعربية وعالمية، قطعوا خلالها مسافة 20 ألف كلم مرورًا بتضاريس متنوعة شمال وجنوب وغرب وشرق حائل، توزعت بين 10٪ حصى أو مسارات ترابية، و85٪ صحراء مفتوحة، و5٪ كثبان رملية.
وسيشارك في النسخة الجديدة من رالي حائل تويوتا الدولي 2024 الذي سينطلق غدًا برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وبتنظيم وتعاون بين هيئة تطوير منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، 164 متسابقًا توزعوا على سبع فئات: Challenger, stock, ultimate, ssv, truck), bikes و quad).
واحتل رالي حائل خلال فترة قصيرة مكانة عالمية تمثلت باعتراف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وأصبح ضمن روزنامته العالمية وأول جولة من جولات بطولة كأس العالم للراليات.
وينتظر متابعو وعشاق رياضة السيارات مساء السبت القادم البطل الذي سيسجل اسمه في قائمة أبطال رالي حائل تويوتا الدولي 2024.
من ناحية ثانية، خضعت اليوم مركبات 164 متسابقًا وملاحًا في فئة السيارات والدراجات النارية لعمليات الفحص الفني لمركباتهم في مقر الفحص الفني الخاص بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، حيث ضمت 97 سيارة، و25 دراجة نارية، من بينها 6 في فئة الدراجات النارية الرباعية (كوادز)، وذلك استعدادًا للمشاركة في رالي حائل تويوتا الدولي 2024، حيث طبقت الأجهزة الفنية شروط وأنظمة الاتحاد الدولي للراليات على جميع المركبات المشاركة، إضافة إلى التأكد من إجراءات السلامة المتبعة التي حددها الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات.
وأوضح رئيس قسم الفحص الفني السعودي نضال بن سلمان أن عمليات الفحص الفني بدأت عند الثامنة من صباح اليوم وتستمر حتى الثامنة مساءً، مبينًا أن منطقة الفحص موزعة على ثلاثة أقسام للفئة العالمية والفئة المحلية والدراجات النارية، مشيرًا إلى أن عمليات الفحص تشمل جميع أجزاء المركبة ومتطلبات السلامة فيها إضافة إلى وزنها.
وتنطلق غدًا المرحلة الاستعراضية من رالي حائل الدولي الذي يمثل الجولة الأولى لموسم 2024 من كأس العالم لراليات "باها" للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط "باخا" التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.