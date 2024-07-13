"تشيلسي" يرفض عرضَ الاتحاد الأول لضمّ الحارس "كيبا"

رفض نادي تشيلسي الإنجليزي العرض الأول المقدم من نادي الاتحاد لضمّ حارس المرمى الإسباني "كيبا أريزابالاغا".
ومن المنتَظَر أن يقدم النادي السعودي العرض الثاني خلال الأسبوع الجاري؛ حيث ما زالت المفاوضات قائمة بين الفريقين؛ وفقًا للتقارير الإسبانية.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل أو قيمة العرض الذي قدمه الاتحاد السعودي لحارس المرمى "كيبا" البالغ من العمر 29 عامًا، إلا أنّ مصادر مقربة من نادي تشيلسي تشير إلى أنه عرضٌ مغرٍ جدًّا.
يذكر أن "كيبا" مرتبط بعقد مع تشيلسي حتى عام 2025، وقد قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف ريال مدريد الإسباني، إلا أنه لم يشارك بشكل أساسي سوى في مباراة واحدة فقط خلال النصف الثاني من الموسم.