"تشيلسي" يرفض عرضَ الاتحاد الأول لضمّ الحارس "كيبا"

وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل أو قيمة العرض الذي قدمه الاتحاد السعودي لحارس المرمى "كيبا" البالغ من العمر 29 عامًا، إلا أنّ مصادر مقربة من نادي تشيلسي تشير إلى أنه عرضٌ مغرٍ جدًّا.