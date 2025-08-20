طاقم إسباني يقود لقاء نصف نهائي كأس السوبر السعودي بين الأهلي والقادسية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025/2026.
ويقام اللقاء اليوم الأربعاء 20 أغسطس بين الأهلي و نظيره القادسية ، على أرضية ملعب هونغ كونغ الدولي، عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة .
وأسند لطاقم تحكيم إسباني إدارة المباراة ، بقيادة الحكم الدولي ريكاردو دي بيرغوس ، ويساعده مواطنوه إيكر دي فرانسيسكو كمساعد أول، و ألفريدو رودريغير مساعد ثانٍ، فيما يشرف أليخاندرو مونير على غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي ياسر السلطان.
ويخوض القادسية كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه، بينما شارك الأهلي في مناسبتين سابقتين وتوج باللقب على حساب الهلال عام 2016.
واستعد الفريقان جيدا لهذه البطولة وانطلاق الموسم الجديد، حيث أقام القادسية معسكرا خارجيا على 3 مراحل في هولندا وإسبانيا وإنجلترا، في حين أقام الأهلي، المتوج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، معسكرا على 3 مراحل في النمسا وإيطاليا وإسبانيا .
وسيواجه الفائز من هذه المباراة فريق النصر الذي ضمن مكانه في نهائي السوبر السعودي بفوزه على الاتحاد 2-1 أمس الثلاثاء في قبل النهائي.