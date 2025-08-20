طاقم إسباني يقود لقاء نصف نهائي كأس السوبر السعودي بين الأهلي والقادسية

واستعد الفريقان جيدا لهذه البطولة وانطلاق الموسم الجديد، حيث أقام القادسية معسكرا خارجيا على 3 مراحل في هولندا وإسبانيا وإنجلترا، في حين أقام الأهلي، المتوج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، معسكرا على 3 مراحل في النمسا وإيطاليا وإسبانيا .