لماذا توقّف انتقال مدرب الدحيل القطري إلى نادي الاتحاد.. "ليكيب" تجيب

وتولّى "كريستوف غالتييه" البالغ من العمر 57 عامًا القيادة الفنية لنادي الدحيل القطري في أكتوبر 2023، وسبق له تدريب عدة أندية أبرزها باريس سان جيرمان ، سانت إتيان، ليل، نيس.