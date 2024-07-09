لماذا توقّف انتقال مدرب الدحيل القطري إلى نادي الاتحاد.. "ليكيب" تجيب

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أسباب فشل تولّي الفرنسي "كريستوف غالتييه" المدير الفني لنادي الدحيل القطري، قيادة الاتحاد.
وذكرت تقارير أن الاتحاد وضع المدرب الفرنسي "غالتييه" ضمن أولوياته لقيادة الفريق بالفترة المقبلة، خلفًا للأرجنتيني "مارسيلو غالاردو".
وبحسب ما نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية: فإنّ مسؤولي نادي الدحيل رفضوا الاستغناء عن المدرب الذي يتبقّى له عام في عقده.
وأشارت إلى أن "كريم بنزيما" قد استفسر عن "غالتييه" لقيادة الفريق؛ لرغبة اللاعب في أن يقوده في المستقبل مدرب ناطق بالفرنسية.
وبحسب معلومات الصحيفة: فإن مسؤولي الاتحاد أبدوا للنادي القطري استعدادهم لشراء السنة الأخيرة من عقد المدرب، ولكن إدارة الدحيل رفضت.
وشدّدت على أن "غالتييه" رفض الدخول في مفاوضات مع النادي السعودي إلا بعد موافقة نادي الدحيل.
وتولّى "كريستوف غالتييه" البالغ من العمر 57 عامًا القيادة الفنية لنادي الدحيل القطري في أكتوبر 2023، وسبق له تدريب عدة أندية أبرزها باريس سان جيرمان ، سانت إتيان، ليل، نيس.