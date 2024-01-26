مقابل 30 مليون يورو.. الاتحاد يقدّم عرضًا لنادي يوفنتوس للتعاقد مع المهاجم "ماتياس سولي"

ويرتبط "ماتياس سولي" البالغ من العمر 20 عامًا، بعقد مع يوفنتوس حتى يونيو 2026، الذي انضمّ إليه في 2020 قادمًا من نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.