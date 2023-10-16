"الشباب" يحسم التعاقد مع المدرب الكرواتي إيغور بيسكان حتى نهاية الموسم

كشفت تقارير إعلامية عن أن نادي الشباب قد أنهى الاتفاق والتعاقد مع المدير الفني الكرواتي إيغور بيسكان.
وبحسب مصادر برنامج "#برا_18" فإن نادي الشباب أنهى رسميًّا التوقيع مع المدرب الكرواتي بيسكان؛ علمًا بأن مدة العقد ستكون حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد.
وكان نادي الشباب قد أعلن إقالة مدربه الهولندي مارسيل كايزر، بعد عدة أسابيع فقط من توليه تدريب الفريق، لسوء النتائج منذ بداية الموسم، وتكليف الأرجنتيني خوان براون بدلًا منه.
ويحتل الشباب حاليًا المركز الـ11 في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط خلال 9 مباريات خاضها منذ بداية الموسم الحالي.