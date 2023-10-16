"الشباب" يحسم التعاقد مع المدرب الكرواتي إيغور بيسكان حتى نهاية الموسم

وكان نادي الشباب قد أعلن إقالة مدربه الهولندي مارسيل كايزر، بعد عدة أسابيع فقط من توليه تدريب الفريق، لسوء النتائج منذ بداية الموسم، وتكليف الأرجنتيني خوان براون بدلًا منه.