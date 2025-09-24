بحضور جماهيري تجاوز 11 ألف زائر .. القادسية يختتم مهرجان "من خير هالأرض" في اليوم الوطني الـ95

أما منطقة الاستقبال فاستقبلت الضيوف بالقهوة السعودية والتمر، قبل أن تقودهم إلى أجواء الساحة الخارجية التي ضمّت عددًا من المقاهي والمطاعم الشعبية والعصرية، إلى جانب استوديو التصوير التراثي “ليومنا نوثق” الذي حفظ أجمل لحظاتهم، ليختتم اليوم الوطني في القادسية بأجواء العرضة السعودية.

من جانبه، قال فهد الصيعري، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في نادي القادسية: “نحمد الله على نجاح المهرجان الكبير الذي شهدناه اليوم، ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين، الذي تتجلى فيه معاني الفخر والانتماء لهذا الوطن العظيم.”