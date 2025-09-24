بحضور جماهيري تجاوز 11 ألف زائر .. القادسية يختتم مهرجان "من خير هالأرض" في اليوم الوطني الـ95

اختتم نادي القادسية فعاليات مهرجان “من خير هالأرض” الذي أقيم احتفاءً باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، وسط حضور جماهيري تجاوز 11 ألف زائر من مختلف الأعمار، عاشوا تجربة وطنية متكاملة جمعت بين الموسيقى والتراث والمسرح والفنون التفاعلية.
وجسّد المهرجان رؤية النادي في أن يكون قلب المدينة النابض ومنصة تجمع بين الرياضة والثقافة والتراث، حيث تحوّل مقر القادسية إلى فضاء مفتوح للفرح الوطني وأهازيج سعودية خالصة، مؤكدًا أن النادي ليس مجرد فريق رياضي بل كيان مجتمعي يكرّس الهوية الوطنية ويمنح المجتمع لحظات فخر وذاكرة لا تُنسى.
توزعت الفعاليات على خمس مناطق رئيسية حملت أبعادًا متنوعة، بدأ المشهد في الصالة الرياضية بعرض مسرحي موسيقي مدته 50 دقيقة بعنوان “الصحراء” جسّد سيرة خميس بن رمثان العجمي ودوره في اكتشاف بئر رقم 7 “بئر الخير”، إلى جانب الأمسية الغنائية الوطنية “صوتنا وطني” التي امتدت من الجذور الأصيلة وازدانت بتفاعل الجماهير.
ومن هناك، انتقل الزوار عبر النفق الثقافي "رحلة وطن" الذي احتفى بالحرف اليدوية والجداريات الوطنية التي أبرزت تاريخ المملكة ومراحل تطورها، إلى جانب تاريخ القادسية كجزء من ذاكرة الخبر الرياضية، مع أركان لبيع المنتجات السعودية دعمًا لأبناء الوطن. كما استمتع الأطفال والكبار بورش تفاعلية لاكتشاف الفنون اليدوية السعودية وقصص الوطن الكبير، في مساحة تفاعلية أطلقت خيال الصغار نحو ثقافة وتراث الوطن.
أما منطقة الاستقبال فاستقبلت الضيوف بالقهوة السعودية والتمر، قبل أن تقودهم إلى أجواء الساحة الخارجية التي ضمّت عددًا من المقاهي والمطاعم الشعبية والعصرية، إلى جانب استوديو التصوير التراثي “ليومنا نوثق” الذي حفظ أجمل لحظاتهم، ليختتم اليوم الوطني في القادسية بأجواء العرضة السعودية.
من جانبه، قال فهد الصيعري، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في نادي القادسية: “نحمد الله على نجاح المهرجان الكبير الذي شهدناه اليوم، ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين، الذي تتجلى فيه معاني الفخر والانتماء لهذا الوطن العظيم.”
وأضاف: “نادي القادسية يحرص دائمًا على أن يكون أكثر من مجرد نادٍ رياضي، بل بيتًا لأهالي الخبر ومنصة تحتضن جميع فئات المجتمع، تجمعهم الفعاليات الوطنية والثقافية والفنية في أجواء تعكس هوية المملكة وعمق تاريخها.”
وأتم حديثه قائلًا: “ما شهدناه من تفاعل العائلات والأطفال والشباب اليوم يؤكد نجاح استراتيجيتنا في جعل نادي القادسية واجهة رياضية وثقافية واجتماعية تليق بتاريخ الخبر العريق، وتجعل من النادي ذاكرة حية توثق فرح الوطن وتربط الأجيال بجذورهم.”