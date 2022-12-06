فيديو.. ماذا وراء زيارة "مبابي" مقر إقامة منتخب المغرب قبل لقاء إسبانيا؟

عشية مواجهة "أسود الأطلس" وإسبانيا المقررة مساء اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي مونديال "قطر 2022"، زار نجم منتخب فرنسا، كيليان مبابي، مقر إقامة بعثة المنتخب المغربي في قطر.
وتقام مباراة منتخب المغرب ضد نظيره الإسباني، على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، في الساعة الـ 15:00 بتوقيت غرينيتش.
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير، ظهر فيه مبابي إلى جانب زميله في نادي باريس سان جيرمان، الدولي المغربي أشرف حكيمي، في مقر إقامة منتخب المغرب، قبل أن يتوقف اللاعبان لالتقاط صورة، بناءً على طلب الجماهير.
يُشار وفق "روسيا اليوم"، إلى أن حكيمي ومبابي يلعبان في نادي باريس سان جيرمان، وتجمعهما علاقة صداقة قوية.
ومنذ انتقال الظهير المغربي إلى باريس سان جيرمان قبل موسمَيْن، توطدت علاقته بمبابي، ويظهر الثنائي معاً كثيراً خارج الملعب، كما أنهما لا يفترقان في تدريبات الفريق الباريسي.