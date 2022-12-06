فيديو.. ماذا وراء زيارة "مبابي" مقر إقامة منتخب المغرب قبل لقاء إسبانيا؟

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير، ظهر فيه مبابي إلى جانب زميله في نادي باريس سان جيرمان، الدولي المغربي أشرف حكيمي، في مقر إقامة منتخب المغرب، قبل أن يتوقف اللاعبان لالتقاط صورة، بناءً على طلب الجماهير.