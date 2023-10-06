نيمار يغادر لبلاده.. والهلال يستعد لـ"الأخدود" بمناورة فنية

بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة. وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، وفرض خلالها الجهاز الفني عددًا من الجُمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم "جيسوس" المران بتدريبات بمناورة فنية.