تستضيفها السعودية.. أبرز منافسات رياضة المحركات والدراجات على قنوات "SSC" و"شاهد"

هذا السباق الذي يقام للعام الثالث على التوالي، ساهم في تأسيس مسار خاصّ للدراجات الهوائية بطول يبلغ "45" كلم بين المناظر الطبيعية في العلا، وستكون هناك أيضًا فرصة للمواطنين والسائحين للدخول في السباق بشكل مستقلّ عن السائقين المحترفين في الـ2 من فبراير.