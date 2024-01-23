تستضيفها السعودية.. أبرز منافسات رياضة المحركات والدراجات على قنوات "SSC" و"شاهد"
تنقل قنواتُ "SSC" ومنصة "شاهد" على مدى أسبوع كامل، 3 منافسات في رياضة المحركات والدراجات الهوائية، وتستضيف المملكة العربية السعودية حدثين منها؛ حيث تنطلق في الـ26 و27 من يناير الحالي بطولة العالم للفورمولا إي "Formula-E"، الذي سيُقام في الدرعية بمشاركة أبرز الشركات المصنّعة للسيارات في العالم، وبمصاحبة العديد من الفعاليات المخصصة للجمهور.
فيما ستنطلق في مونت كارلو بطولة العالم للراليات على مدى 4 أيام في الفترة من الـ27 حتى 30 من يناير الجاري.
بينما سيكون سباق الدراجات "طواف العلا" الذي سينطلق في الـ30 من يناير حتى 3 من فبراير؛ هو مسك الختام، بمشاركة أكثر من "100" دراج من أفضل الدراجين العالميين، ولمسافة تزيد على "800" كلم.
هذا السباق الذي يقام للعام الثالث على التوالي، ساهم في تأسيس مسار خاصّ للدراجات الهوائية بطول يبلغ "45" كلم بين المناظر الطبيعية في العلا، وستكون هناك أيضًا فرصة للمواطنين والسائحين للدخول في السباق بشكل مستقلّ عن السائقين المحترفين في الـ2 من فبراير.