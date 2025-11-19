سورات وميرونك يتصدّران افتتاح بطولة السعودية الدولية 2025 للجولف

من جانبه، أعرب الأمير خالد بن سعود الفيصل، أحد اللاعبين السعوديين المشاركين في منافسات اليوم، عن ثقته بمستقبل الجولف السعودي، قائلًا: "أنا فخور جدًا، وأتطلع إلى أن يأتي الجيل القادم ليأخذ مكاني في هذه البطولات. حصلتُ على مقعدي من خلال الفوز ببطولة العرب للروّاد، لكنني متأكد أن ذلك لن يتكرر، لأن الجيل الصاعد سيأخذ مكاني قريبًا".