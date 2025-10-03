رسمياً.. رونالدو وفيليكس ونيفيز يقودون البرتغال أمام إيرلندا والمجر

أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المشاركين في مواجهتي إيرلندا والمجر ضمن تصفيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة السادسة.
وتقدّم القائمة نجم النصر كريستيانو رونالدو، إلى جانب زميله في الفريق جواو فيليكس، ولاعب الهلال روبن نيفيز، ليكونوا ثلاثة من نجوم دوري روشن السعودي ضمن تشكيلة "برازيل أوروبا".
وضمت القائمة الأسماء التالية:
حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (وولفرهامبتون الإنجليزي)، روي سيلفا (سبورتينج).
الدفاع: ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نيلسون سيميدو (فنربخشة التركي)، نونو منديش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، جونسالو إيناسيو (سبورتينج)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (فياريال الإسباني).
الوسط: جواو بالينيا (توتنهام الإنجليزي)، روبن نيفيز (الهلال السعودي)، جواو نيفيش، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ماتيوس نونيش، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، بيدرو جونشالفيس (سبورتينج).
الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس (النصر السعودي)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينج)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس الإيطالي)، بيدرو نيتو (تشيلسي الإنجليزي)، رافاييل لياو (ميلان الإيطالي)، جونسالو راموش (باريس سان جيرمان الفرنسي).